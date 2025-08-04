الأهلي يحتفي بذكري فوزه علي ريال مدريد (فيديو)

احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بذكري فوز المارد الأحمر علي نظيره ريال مدريد الإسباني.

ونشر حساب الأهلي مقطع فيديو للاحتفاء بذكري الفوز وعلقت:" زي النهارده.. الأهلي يفوز على ريال مدريد في احتفالية التتويج بلقب نادي القرن".

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، ويلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين أمس، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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