أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعد طلب الكشف عن مديونيات الأندية.. الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ أحمد عبد القادر.. مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر خطة اتحاد الكرة، للرد على خطاب النادي الأهلي، الذي وصل إلى الجبلاية مساء اليوم الإثنين، للكشف عن مديونيات الأندية ومعايير الجدولة المعتمدة لتسوية تلك المستحقات، قبل انطلاق الموسم الجديد.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، على رادار الفريق الأبيض في حال فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك لتسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد المديونية المتبقية، وذلك لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/ 2026.

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني ابوريدة رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذى للفيفا على دعوة تلقاها من نظيره المغربي بشأن أداء منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة بقيادة أسامة نبيه.

جاء رمضان صبحي علي رأس لاعبي فريق نادي بيراميدز الذي شاركوا باحتفال النادي الليلة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم بأحد فنادق السادس من أكتوبر.

حقق منتخب الجزائر فوزا مهما أمام منتخب أوغندا، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقامة حاليا في تنزانيا وكينيا وأوغندا.

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الجيش الملكي فتح خطوط مفاوضات مع النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع الجناح المغربي رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ارسل النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، طلبا إلي الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة الكشف عن مديونيات الأندية ومعايير الجدولة المعتمدة لتسوية تلك المستحقات، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

بات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قريبًا من من تجديد عقد مدافعه الدولي البرتغالي روبن دياز، ليستمر داخل صفوف قلعة الاتحاد خلال السنوات المقبلة.

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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