مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

بات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قريبا من من تجديد عقد مدافعه الدولي البرتغالي روبن دياز، ليستمر داخل صفوف قلعة الاتحاد خلال السنوات المقبلة.

مانشستر سيتي يتفق مع روبن دياز على تجديد عقده

وأكد دافيد أورنستين، الصحفي بجريدة "ذا أثلتيك" البريطانية، أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق طويل الأمد مع المدافع البرتغالي، ولم يتم الكشف عن مدته بعد.

وينتهي عقد دياز، البالغ من العمر 28 عامًا، في صيف 2027، وتم الاتفاق على تجديد عقده ورفع قيمة راتبه.

مسيرة وأرقام روبن دياز

وبدأ دياز مسيرته كناشئ في نادي إشتريلا دي أمادورا البرتغالي، قبل أن ينتقل لبنفيكا عام 2008، حين كان يبلغ من العمر 11 عامًا.

وواصل دياز تدرجه عبر المراحل السنية في بنفيكا حتى وصل إلى الفريق الأول في 2017.

وفي صيف 2020، انتقل دياز إلى مانشستر سيتي، مقابل 71 مليون يورو.

وخاض دياز مع السيتي 222 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 4 أهداف وصنع 5، وتلقى 28 بطاقة صفراء ولم يتم طرده أبدًا مع السيتي.

وحقق روبن دياز الدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية من 2020-2021 وحتى 2023-2024.

كما فاز بدوري أبطال أوروبا 2023، وكأس السوبر الأوروبي في الموسم التالي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرة واحدة، وكأس العالم للأندية بنظامه القديم.

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