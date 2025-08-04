الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ أحمد عبد القادر

أحمد عبدالقادر، فيتو
أحمد عبدالقادر، فيتو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، على رادار الفريق الأبيض في حال فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن هناك متابعة دقيقة لموقف اللاعب من قبل اللجنة الفنية والجهاز الفني، وأن الزمالك مستعد للدخول في مفاوضات رسمية حال رحيله عن الأهلي خلال الفترة المقبلة.

حامد حمدان يواصل الغياب عن تدريبات بتروجت

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تسعى بجدية إلى حسم صفقة التعاقد مع حامد حمدان، لاعب نادي بتروجيت، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي ذات السياق، أوضح مصدر مقرب من اللاعب أن حامد حمدان يواصل الغياب عن تدريبات فريقه منذ أيام، في إشارة واضحة لرغبته في إتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن اللاعب اتخذ قراره النهائي بعدم الاستمرار مع بتروجت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد عبد القادر لاعب الاهلي احمد عبد القادر الانتقالات الصيفية الجارية داخل نادي الزمالك فترة الانتقالات الصيفية الجارية مفاوضات رسمية

مواد متعلقة

الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض رسمي من قطر لضم محمد السيد

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان

مصدر بالزمالك: جناح أجنبي مفاجأة لتعويض زيزو خلال أيام

الميركاتو يشتعل..الزمالك يقترب من حسم صفقة الدباغ

بعد عدي الدباغ، صفقة جديدة تقترب من الزمالك

الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة عدي الدباغ

الزمالك: لن نخوض وديات أخرى قبل لقاء سيراميكا

الهداف التاريخي لفلسطين على أبواب الزمالك.. أرقام عدي الدباغ في الملاعب الأوروبية تلفت الأنظار.. يمتاز بالسرعة والحسم داخل منطقة الجزاء.. والقدرة على التحرك بين الخطوط «أبرز مهاراته»

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي، تعرف على قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

إخلاء هذه الوحدات فورا بعد تصديق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم

برشلونة يتقدم بثلاثية على فريق دايجو الكوري وديا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة المغرب في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير ومكانة مرموقة

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

دار الإفتاء تحذر من تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads