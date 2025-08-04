الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ أحمد عبد القادر

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، على رادار الفريق الأبيض في حال فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن هناك متابعة دقيقة لموقف اللاعب من قبل اللجنة الفنية والجهاز الفني، وأن الزمالك مستعد للدخول في مفاوضات رسمية حال رحيله عن الأهلي خلال الفترة المقبلة.

حامد حمدان يواصل الغياب عن تدريبات بتروجت

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تسعى بجدية إلى حسم صفقة التعاقد مع حامد حمدان، لاعب نادي بتروجيت، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي ذات السياق، أوضح مصدر مقرب من اللاعب أن حامد حمدان يواصل الغياب عن تدريبات فريقه منذ أيام، في إشارة واضحة لرغبته في إتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن اللاعب اتخذ قراره النهائي بعدم الاستمرار مع بتروجت.

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