رضا سليم علي أعتاب العودة إلي الدوري المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الجيش الملكي فتح خطوط مفاوضات مع النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع الجناح المغربي رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما كشفته صحيفة الصباح المغربية، فإن إدارة الجيش الملكي تسعى للحصول على خدمات رضا سليم على سبيل الإعارة، في ظل صعوبة حسم الصفقة بانتقال نهائي، نتيجة المطالب المالية المرتفعة من جانب الأهلي.

ويسعى الأهلي لتسويق اللاعب هذا الصيف، خاصة في ظل خروجه من الحسابات الفنية، حيث أشار المصدر إلى وجود اتفاق مبدئي بين جميع الأطراف، مع توقعات بحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

وتعرض سليم لإصابة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات من النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا، وهي الإصابة التي أنهت موسمه، وأجبرت الأهلي على رفع اسمه من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لإعطاء الفرصة لقيد لاعب أجنبي جديد.

ماذا قدم رضا سليم مع الأهلي؟

ومنذ انضمام رضا سليم مع الأهلي في يوليو 2023، شارك اللاعب المغربي في 44 مباراة بجميع المسابقات، بواقع 2007 دقائق، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف فقط، وصنع 3 آخرين، مما يعكس المستوى غير المرضي الذي قدمه مع النادي الأهلي.

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