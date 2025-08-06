من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف الصدِّيق بين ابتلاءين ونعمتين

في هذه السلسلة نستعرض مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

سيدنا يوسف.. الحيرة بين إكرام العزيز له وغواية امرأته

بادئ ذي بدء، ابتُلي سيدنا يوسف، عليه السلام، بالتشريد الأسري والنفسي، ثم ابتلاه الله، تعالى، في الجانب الروحي، والخُلُقي؛ نتيجة الجمال الخَلقي الذي متعه الله به.

جاء يوسف إلى مصر، "وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه". (يوسف: 21).

"عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا".. لماذا هذا الاحتفاء الكبير من العزيز بهذا الفتى؟! لابد أنه رأى في يوسف من الصفات ما حمله على أن يحبه ويحترمه، فيكون حب يوسف قد دخل إلى قلبه قبل أن يدخل إلى قلب زوجته، فطلب من امرأته أن تيسر له سبل الراحة الجسمية والنفسية، فلا تكلفه ما لا يطيق، ولا تسمعه ما لا يرضى، وأن تترفق في معاملته.

ويشرح الزوج: "عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا". (يوسف: 21).. ومن المرجح أنهما كانا لا يرزقان بالأولاد لعقم الزوج.

"وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون". (يوسف: 21).

الله يمنحه العلم

كما نجينا يوسف من الجُبِّ فإننا سنمكن له في الأرض أي نجعله ذا مكانة.. فنهيئُ له أسباب الرخاء والخير، وننزله المنزلة الرفيعة السامية. هذا من حيث الأمور الدنيوية، وسنزيده بالعلم: "ونعلمه من تأويل الأحاديث".. وهذه هي التي بشر بها يعقوب ابنه يوسف من قبل.

قوله سبحانه: "وكذلك مكنا ليوسف في الأرض"، ذُكِرت مرتين، الأولى في هذا الموقف، وذلك بعد أن أراد إخوته أن يتخلصوا منه، فألقوه في غيابة الجب، والمرة الثانية بعد أن بدا للمرأة وأهلها أن يحولوا بينه وبين رحابة الحياة وسعة الأرض إلى غياهب السجن.

التمكين ليوسف

وكان التعقيب على الحالتين بهذه العبارة الحكيمة: "وكذلك مكنا ليوسف في الأرض"، ثم أنعم الله عليه بـ"ولنعلمه من تأويل الأحاديث"؛ وذلك للحاجة الماسة إليها. ثك يقول تعالى: "يتبوأُ منها حيث يشاء". (يوسف: 56).. والله غالب على أمره، وصدق الله، فكل ما في هذا الكون مغلوب له سبحانه، وقدره نافذ لا محالة؛ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وصدق رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

ولو كان إخوة يوسف يعلمون ما يخبئه الله لهم في قدره، ولو كانت امرأة العزيز تعلم شيئا من العواقب لكان الأمر على غير ما فعلوه جميعا، وصدق الله "ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

"وراودته التي هو في بيتها عن نفسه". (يوسف: 23).. لم يكشف القرآن الكريم عن المدة التي قضاها يوسف في بيت العزيز قبل أن يبلغ أشده، ومن الخطر أن نعتمد على الإسرائيليات في هذا المقام.. والمرجح أنه كانت بضع سنوات.

عرفت امرأة العزيز كيف ومتى تحكم الخطة التي تفكر فيها، وتتمنى أن تكتمل.. "وراودته التي هو بيتها عن نفسه".

معنى "الرود": التردد في فعل الشيء، أي معاودته مرة بعد مرة. والمراودة بين اثنين إرادة أحدهما ما لا يريده الآخر.

تعمدت سد كل الثغرات

هذه المحاولة من امرأة العزيز التي عاشت فترة طويلة، وقد بلغ بها الشغف بيوسف ألا تترك ثغرة إلا وتسدها.. "وغلقت الأبواب".. لم تبق سوى الصراحة المكشوفة.. "وقالت هيت لك".. أي هلم.. فلا مجال بعد الآن.

ويبدو أنها لم تتوقع أن يرفض يوسف عرضها.. لم تدرِ أنها مهما بلغ بها الحب فإن هناك حبا آخر، هو حب يوسف لربه تعالى.

لذلك قال من فوره: "معاذ الله".. هذا هو الأدب العظيمموسف الصديق.. أي أعوذ بالله معاذا أي ألجأ إليه سبحانه.

ثم قال: "إنه ربي أحسن مثواي". (يوسف: 23).

يرى بعض المفسرين أنه يقصد العزيز، ويقول آخرون إنه يعني بربه الذي خلقه وسواه.. وأخيرا قال: "إنه لا يفلح الظالمون".. في محاولة لإيقاظ ضميرها، وتنبيه الجانب الطيب من شخصيتها.

صدمة غير متوقعة

وأصيبت المرأة بصدمة، وكان الأحرى بها أن تهدأ رغبتها، وتخمد ثورتها، ولكنها بعد ما سمعت ما سمعته منه، تحولت إلى وحش كاسر، فهمت به، وهم بها.. وهنا أكرمه الله، تعالى، ببرهان ربه ليصرف عنه السودء والفحشاء لأنه من عباده المخلَصين، بفتح اللام.

ويفكر يوسف في الخلاص من هذا المأزق، بأسرع ما يمكن.. فيحاول الهرب ليخرج من الباب، ولكنها، وقد عزمت على ما أرادت وركبها شيطانها، هرولت لتسبقه إلى الباب فتقد قميصه من دبر، شقته شقا طوليا.

مفاجأة وصول العزيز

وفي هذه اللحظة الحاسمة، يصل صاحب البيت: "وألفيا سيدها لدى الباب". (يوسف: 25).. فتبادره بالقول: "ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا"، دون أن تبين له هذا السوء، وتستعطفه بكلمة "أهلك".

ولايجد سيدنا يوسف مفرا من أن يقول صراحة: "هي راودتني عن نفسي".. ونشعر أنه قالها مضطرا ليبرئ نفسه، رغم ألمه من جرح كرامة العزيز.

ويأبى الله إلا أن ينصر رسوله، عليه السلام، فيكون "وشهد شاهد من أهلها".. ومن المرجح أن هذا الشاهد كان من ذوي الحكمة، ورجاحة العقل، والفصاحة، ولم يكن، كما يقول بعض المفسرين، صبيا غي المهد، حيث بنى شهادته على خبرة ومعرفة: "إن كان قميصه قُدَّ من قُبُل فصدقت وهو من الكاذبين". (يوسف: 26).

القميص انقطع من الخلف

ثم يتبين أن القميص لم يُقَد من قُبُل إنما قُدَّ من دُبُر. وفي هذه اللحظة، وبكل مرارة وألم يقول الزوج كلماته التي تتساقط من فمه: "إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم".. ويطلب من يوسف أن يتكتم الأمر، ويتوجه لها بالنصح أن تستغفر ربها: "واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين".



والخاطئ هو من يتعمد الإساءة، ويتكرر منه الخطأ.. أي أن الرجل يعرف تماما أن امرأته ليست بعيدة عن ارتكاب تلك الجريمة، لكنه لم يقدر على البوح بذلك صراحة، فقالها مداراة، ووجه إليها الاتهام في خفاء، محاولا ستر الفضيحة.



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