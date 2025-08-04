محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في الودية الثانية ضد أتلتيك بيلباو

يقود محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه ضد أتلتيك بيلباو الإسباني، مساء اليوم الإثنين، في المباراة الودية الثانية التي تجمعهما استعدادًا للموسم الجديد.

وكان ليفربول حقق فوزا على نظيره أتليتك بلباو بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الأول الذي إنتهى قبل قليل، وتجمعهما مباراة أخرى في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد أتلتيك بيلباو في الودية الثانية

وجاء تشكيل ليفربول ضد أتلتيك بيلباو في الودية الثانية كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي- كيركيز- جيريمي فريمبنوج- إندو واتارو.

وسط الميدان: فلوريان فيرتز- ريان جرافنبيرخ- دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: إيكيتيكي- كودي جاكبو- محمد صلاح

ليفربول يضرب أتلتيك بلباو برباعية استعدادا للموسم الجديد

فيما حقق ليفربول فوزا عرضيا على نظيره أتليتك بلباو بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي إنتهى قبل قليل، ضمن استعدادات كلا الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد في كل من الدوريين الإنجليزي والإسباني

أعلن آرني سلوت الندير الفني لفريق ليفربول، تشكيل مواجهة أتلتيك بلباو الإسباني، في المباراة الودية التي تجمع بينهما، اليوم الإثنين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

غياب محمد صلاح عن قائمة ليفربول

وشهدت قائمة ليفربول لودية أتلتيك بلباو الأولى، غياب محمد صلاح عن التواجد بينما ظهر داروين نونيز أساسيًا في تشكيل "الريدز" للمواجهة الودية.

مباراة ليفربول ضد أتليتك بلباو، فيتو

داروين نونيز، فيتو

تشكيل ليفربول أمام أتلتيك بيلباو

وجاء تشكيل ليفربول أمام أتلتيك بيلباو كالتالي:

حراسة المرمى: وودمان.

خط الدفاع: جونز، لوكا ستيفنسون، تسيميكاس، روبيرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، إليوت، نيوني.

خط الهجوم: نونيز، دوك، نجوموها.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كلًا من: بيتشي، كوني دوهيرتي، كوماس، بيلينج، دانس، لاكي، لافي.

مباراة ليفربول ضد أتليتك بلباو، فيتو

منافسة شرسة بين ليفربول ونيوكاسل على ضم مدافع كريستال بالاس

فيما اشتعلت المنافسة بين ناديي ليفربول ونيوكاسل يونايتد، على ضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت جريدة ذا تايمز أن ليفربول ونيوكاسل يحاولان ضم مارك جويهي، حيث بدأ نيوكاسل مفاوضات لضم اللاعب مقابل مبلغ لا يتجاوز 40 مليون جنيه إسترليني، فيما يرغب كريستال بالاس في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع جويهي رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ووفقا للتقرير، فإن ليفربول لا يزال مهتما بضم اللاعب، لكنه لا يرغب في دفع هذا المبلغ للاعب يتبقى أمامه 12 شهرا في عقده، خاص أن التقارير أكدت أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

وأضافت التقارير أن السعر الذي سيحدده كريستال بالاس هو الذي سيجعل ليفربول يُقرر بين التعاقد معه في هذا الصيف أو التعاقد معه مجانا الصيف القادم عندما ينتهي عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.