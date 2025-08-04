غياب محمد صلاح وظهور نونيز، تشكيل ليفربول ضد أتلتيك بلباو وديا

أعلن آرني سلوت الندير الفني لفريق ليفربول، تشكيل مواجهة أتلتيك بلباو الإسباني، في المباراة الودية التي تجمع بينهما، اليوم الإثنين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وشهدت قائمة ليفربول لودية أتلتيك بلباو، غياب محمد صلاح عن التواجد بينما ظهر داروين نونيز أساسيًا في تشكيل "الريدز" للمواجهة الودية.

تشكيل ليفربول أمام أتلتيك بيلباو

وجاء تشكيل ليفربول أمام أتلتيك بيلباو كالتالي:

حراسة المرمى: وودمان.

خط الدفاع: جونز، لوكا ستيفنسون، تسيميكاس، روبيرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، إليوت، نيوني.

خط الهجوم: نونيز، دوك، نجوموها.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كلًا من: بيتشي، كوني دوهيرتي، كوماس، بيلينج، دانس، لاكي، لافي.

منافسة شرسة بين ليفربول ونيوكاسل على ضم مدافع كريستال بالاس

فيما اشتعلت المنافسة بين ناديي ليفربول ونيوكاسل يونايتد، على ضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت جريدة ذا تايمز أن ليفربول ونيوكاسل يحاولان ضم مارك جويهي، حيث بدأ نيوكاسل مفاوضات لضم اللاعب مقابل مبلغ لا يتجاوز 40 مليون جنيه إسترليني، فيما يرغب كريستال بالاس في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع جويهي رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ووفقا للتقرير، فإن ليفربول لا يزال مهتما بضم اللاعب، لكنه لا يرغب في دفع هذا المبلغ للاعب يتبقى أمامه 12 شهرا في عقده، خاص أن التقارير أكدت أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

وأضافت التقارير أن السعر الذي سيحدده كريستال بالاس هو الذي سيجعل ليفربول يُقرر بين التعاقد معه في هذا الصيف أو التعاقد معه مجانا الصيف القادم عندما ينتهي عقده.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة وصلت 60 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول يمنح نونيز الضوء الأخضر للتفاوض مع الهلال السعودي

فيما منحت إدارة نادي ليفربول، الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب الفريق، الإذن للتفاوض مع الهلال السعودي وسيموني إنزاجي المدير الفني للفريق.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات في شبكة سكاي سبورتس، أن ليفربول منح نونيز إذنا بإجراء محادثات مباشرة مع الهلال وإنزاجي مدرب الفريق، رغم أن السعودي لم يرسل عرضه الرسمي إلى ليفربول بعد.

ووفقا لصحيفة اليوم السعودية في وقت سابق فإن إدارة نادي الهلال ترفض رغبة إنزاجي في ضم نونيز، وهو ما يمثل خلافا في وجهات النظر بين إدارة الهلال وإنزاجي.

وأصبحت فرص نونيز في البقاء رفقة ليفربول ضعيفة، خاصة بعد تعاقد بطل الدوري الإنجليزي مع هوجو إيكيتيكي قادما من آينتراخت فرانكفورت.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه إسترليني في صيف 2022، إلا أن نونيز لم يلعب أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

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