يبدأ ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، مبارياته الرسمية موسم 2025-2026 بمباراة كأس الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس على ملعب "ويمبلي"، قبل لقاء الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ضد بورنموث.

ويدافع فريق ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح الريدز في تحقيق لقب البريميرليج الموسم الماضي في أول موسم للمدرب آرني سلوت، بقيادة النجم المصري محمد صلاح.

مواعيد مباريات ليفربول الرسمية في شهر أغسطس 2025



1- ليفربول وكريستال بالاس، كأس الدرع الخيرية، يوم الأحد 10 أغسطس 2025، 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.



2- ليفربول وبورنموث، الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة 15 أغسطس 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

3- نيوكاسل يونايتد وليفربول، الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

4- ليفربول وآرسنال، الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد 31 أغسطس 2025، 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وديات ليفربول

وخاض ليفربول عدة مباريات ودية هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد، حيث فاز على بريستون بثلاثة أهداف لهدف، وخماسية نظيفة خلف الأبواب المغلقة ضد ستوك سيتي، وخسر من ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفاز ليفربول علي نظيره يوكوهاما الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتتبقى له مباراتين وديتين يوم الإثنين المقبل ضد أتلتيك بلباو، يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، 7 و10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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