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موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدرع الخيرية

ليفربول الإنجليزي،
ليفربول الإنجليزي، فيتو

يترقب عشاق ومحبو النجم المصري محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة الدرع الخيرية، في افتتاح منافسات الموسم الجديد لكرة القدم الإنجليزية، بانطلاق منافسات البريميرليج يوم 15 أغسطس الجاري. 

 

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

تقام مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، في مباراة الدرع الخيرية يوم الأحد 10 أغسطس 2025 على ملعب ويمبلي، وتنطلق صافرتها في الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

منافسة لم تكن متوقعة

في سيناريو لم يكن في الحسبان قبل بداية الموسم الماضي، يدخل ليفربول المواجهة بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد المدرب الهولندي آرني سلوت الفريق لتحقيق لقب طال انتظاره، وذلك في أول مواسمه خلفًا ليورجن كلوب.

كريستال بالاس، فيتو
كريستال بالاس، فيتو

وعلى الجانب الآخر، كتب النمساوي أوليفر جلاسنر التاريخ في كريستال بالاس، عندما قاد الفريق لتحقيق أول لقب في تاريخه بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل للمرة الأولى إلى مباراة الدرع الخيرية.

 

ليفربول يدعم صفوفه بصفقات قوية

وقام مسؤولو ليفربول بإبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أنفقت إدارة الريدز أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني لتدعيم الفريق، وهو الرقم الأضخم في تاريخ النادي من حيث الإنفاق الصيفي.

 

صفقات ليفربول هذا الصيف

وضم ليفربول أربع صفقات من العيار الثقيل جاءت على النحو التالي:

فلوريان فيرتز (قادم من باير ليفركوزن) - وجيريمي فريمبونج (قادم من ليفركوزن أيضًا) - وميلوش كيركيز (من بورنموث) - وهوجو إيكيتيكي (من باريس سان جيرمان).

 

ملعب مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول

تقام مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في كأس الدرع الخيرية، على ملعب "ويمبلي" التاريخي.

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