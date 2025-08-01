الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

تركت بصمة خالدة، محمد صلاح يودع لويس دياز برسالة مؤثرة

صلاح
صلاح

حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على توجيه رسالة إلى زميله السابق في الريدز لويس دياز الذي انتقل الصيف الجاري إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

 صلاح يودع لويس دياز بهذه الرسالة  

 كتب محمد صلاح عبر حسابه بموقع إكس، مخاطبا دياز: “طاقتك وحماسك وشغفك على أرض الملعب تركت بصمة لن تُنسى. كنا محظوظين حقًا بوجودك في ليفربول، وكان شرفًا لنا أن نشارك جزءًا من رحلتك وقصة نجاحك، كزميل في الفريق، كنت أكثر من مجرد موثوق،  كنت ملهمًا. وكصديق، كنت أكثر من ذلك بكثير”. 

وأكمل صلاح: “جميعنا رأى القوة التي احتجتها لتستمر خلال الأوقات الصعبة خارج الملعب. ما مررت به كان سيُحطم معظم الناس، لكنك عدت قويًا وأعطيت كل شيء للنادي. هذا النوع من الصمود يضع مثالًا يحتذى به ويستحق كل الاحترام. أتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم، لوتشو. استمر في جعل شعبك فخورًا”.

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