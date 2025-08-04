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خارج الحدود

الرئيس الأوكراني: نقاتل مرتزقة من الصين وباكستان ودول إفريقية جلبتهم روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، اليوم: إن القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد تقاتل ما أسماهم "مرتزقة" أجانب من بلدان مختلفة، من بينها الصين وباكستان ودول إفريقية، وتوعد بالرد.

الرئيس الأوكراني يزور خط المواجهة مع روسيا فى خاركيف

وأوضح الرئيس الأوكراني، في تصريح له بعد زيارة منطقة على خط المواجهة في خاركيف بشمال شرق البلاد، بانه "تحدثنا مع القادة عن وضع الجبهة الأمامية والدفاع عن فوفتشانسك وديناميكيات المعارك".

زيلينسكي يتحدث عن قتال مع مرتزقة من الصين وباكستان ودول أفريقية 

وأضاف زيلينسكي: "يبلغ محاربونا في هذا القطاع عن مشاركة مرتزقة من الصين وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان ودول أفريقية في الحرب. وسنرد على ذلك".

واتهم زيلينسكي في وقت سابق روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين في حربها ضد أوكرانيا، وهي اتهامات نفتها بكين. ونشرت كوريا الشمالية أيضا الآلاف من جنودها في منطقة كورسك الروسية.

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