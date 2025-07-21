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خارج الحدود

زيلينسكي يعلن عن جولة مفاوضات جديدة مع روسيا الأربعاء في تركيا

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الإثنين، عن جولة مفاوضات جديدة مع روسيا ستعقد الأربعاء المقبل في تركيا.

 

مفاوضات روسيا وأوكرانيا في تركيا

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة Independent Türkçe  عن مصادر دبلوماسية قولها: إن الجولة القادمة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا قد تعقد نهاية الأسبوع الجاري في إسطنبول.

 وقالت المصادر الدبلوماسية: "من المتوقع أن يلتقي الوفدان الروسي والأوكراني في إسطنبول أواخر هذا الأسبوع، ربما يومي الأربعاء أو الخميس، دون الكشف عن مكان الاجتماع أو توقيته أو تشكيلة الوفدين".

وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن يوم السبت الماضي أن أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عميروف قد قدّم عرضا لروسيا لعقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل.

 

موسكو وكييف يتبادلان مشاريع مذكرات لتسوية النزاع

من جهته، أكد مصدر في الوفد الروسي المُفاوض لوكالة "نوفوستي" صحة المعلومات المتعلقة بالعرض، مشيرا إلى أن الإشارات القادمة من كييف تبعث على الأمل في الإعلان عن موعد المفاوضات قريبا.

وفي بداية الأسبوع، أكد المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة للجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، ولم تتلقَ أي مقترحات من كييف حتى الآن وبانتظار مقترحاتهم.

وعقد الطرفان اجتماعين في إسطنبول، تمخض عنهما تبادل أسرى، كما استلمت أوكرانيا بموجبه من القوات المسلحة الروسية جثث آلاف العسكريين القتلى. وتبادلت موسكو وكييف مشاريع مذكرات لتسوية النزاع.

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