ترامب يكشف عن لقاء ثلاثي مرتقب يجمعه مع بوتين وزيلينسكي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إمكانية عقد لقاء ثلاثي يجمع بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.

ترامب يتحدث عن لقاء مع بوتين وزيلينسكي



وقال ترامب في رده على سؤال حول احتمالية اللقاء مع بوتين وزيلينسكي أثناء حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "سوف يحدث هذا. لكن كان ينبغي أن يتم قبل ثلاثة أشهر".

وفي 23 يوليو الجاري، شهدت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا حول التسوية الأوكرانية. وقبيل الاجتماع الرسمي، عقد رئيسا الوفدين فلاديمير ميدينسكي ورستم عميروف محادثات ثنائية. واستمرت المفاوضات الرسمية حوالي 40 دقيقة، ناقش خلالها الطرفان المواقف المدرجة في مسودات المذكرات.

واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على تبادل ليس فقط العسكريين، بل أيضا المدنيين. واقترحت روسيا على أوكرانيا تشكيل ثلاث مجموعات عمل عبر الإنترنت لمعالجة القضايا السياسية والعسكرية والإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت موسكو على كييف تسليم 3000 جثة أخرى من جنود القوات الأوكرانية، والعودة إلى إعلان وقف إطلاق نار إنساني قصير على خط المواجهة لجمع الجرحى وجثث القتلى.

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