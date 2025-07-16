انخفاض أسواق الأسهم الأوروبية بعد التصريحات بشأن إقالة رئيس الفيدرالي

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات يوم الأربعاء 16 يوليو، على انخفاض، متخليةً عن مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من الجلسة، بعد أن صرّح مسئول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قريبا وهو ما نفاه ترامب في وقت لاحق.

تراجع أسواق الأسهم الأوروبية

وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 3.11 نقطة أو بنسبة 0.57% إلى مستوى 541.84 نقطة في نهاية التعاملات. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخسائر، مع انخفاضها بنسبة 2.2%، بينما كان قطاع التأمين الرابح الأبرز، مع ارتفاعه بنسبة 0.5%.

كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 50.91 نقطة أو بنسبة 0.21% إلى مستوى 24009.38 نقطة.

وهبط مؤشر FTSE 100 البريطاني 11.77 نقطة أو بنسبة 0.13% عند الإغلاق إلى مستوى 8926.55 نقطة، في حين تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 44.12 نقطة أو بنسبة 0.57% عند الإغلاق إلى مستوى 7722.09 نقطة.

يأتي هذا التراجع بعد أن قال مسئول في البيت الأبيض لشبكة CNBC: "سأل الرئيس (دونالد ترامب) المشرعين عن رأيهم بشأن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي. وأعربوا عن موافقتهم على إقالته. وأشار الرئيس إلى أنه من المرجح أن يفعل ذلك قريبًا".

ولكن في وقت لاحق، عند سؤال ترامب عن رأيه في إقالة باول، قال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لا أستبعد أي شيء، ولكنه أمر مستبعد للغاية".

في سياق آخر، جاءت أرقام التضخم في المملكة المتحدة أعلى من المتوقع عند 3.6% صباح اليوم، إلا أن توقعات سوق النقد لا تزال تشير إلى احتمال بنسبة 80% تقريبًا لخفض بنك إنكلترا لمعدلات الفائدة في أغسطس، مما يشير إلى اعتقاد المتداولين بأن البنك المركزي سيركز بدلًا من ذلك على المؤشرات الأخيرة على تباطؤ سوق العمل.

الرسوم الجمركية الأمريكية على الاتحاد الأوروبي

ولا يزال مستقبل الرسوم الجمركية الأمريكية على الاتحاد الأوروبي غامضًا، حيث يتوجه المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بعد ظهر اليوم لعقد اجتماعات شخصية مع مسؤولين، بمن فيهم وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.

ويبدو أن المستثمرين غير مقتنعين إلى حد كبير بإمكانية تطبيق رسوم جمركية شاملة بنسبة 30% على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي، لكن البعض يرى فرصة كبيرة لتحقيق هذا السيناريو، خاصة إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن بعض النقاط الرئيسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.