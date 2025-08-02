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رياضة

شروط ليفربول للموافقة على رحيل نونيز إلى الهلال السعودي

داروين نونيز، فيتو
داروين نونيز، فيتو

تقدَّمت إدارة نادي الهلال السعودي بعرض رسمي إلى نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025، في خطوة تعكس رغبة الزعيم في تعزيز خطه الأمامي بنجم يمتلك قدرات تهديفية استثنائية.

ويُعد نونيز (26 عامًا) الخيار الأول للمدرب الإيطالي الجديد سيموني إنزاجي، الذي أبدى اهتمامًا بالغًا بجلب مهاجم يستطيع صناعة الفارق محليًّا وآسيويًّا.

 

ليفربول يحدد سعر بيع نونيز للهلال

بحسب مصادر مقربة من النادي الإنجليزي، حدَّد ليفربول مبلغ 70 مليون يورو كسعر مبدئي للتخلي عن خدمات مهاجمه، الذي انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من بنفيكا مقابل نحو 85 مليون يورو. ولا يزال نونيز مرتبطًا بعقد مع "الريدز" يمتد حتى صيف 2028.

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

نونيز يحظى بتقدير كبير

ورغم تعرضه لبعض الانتقادات في الموسم المنصرم، لا يزال نونيز يحظى بتقدير كبير في أوساط الكرة الأوروبية، بفضل سرعته وقدرته على التحرك الذكي في المساحات واختراق الدفاعات.

تسعى إدارة الهلال إلى بناء فريق يواصل الهيمنة على البطولات القارية، خصوصًا بعد سلسلة التعاقدات الكبرى التي أبرمتها في المواسم الأخيرة.

ويأتي هذا التوجه في إطار فتح صفحة جديدة بقيادة إنزاجي، الذي يرى في نونيز حجر أساس في مشروعه الفني المقبل.

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