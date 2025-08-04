بصلي كل الفروض والنوافل، هل فيه مانع اتفرج على التليفزيون أو اسمع موسيقى؟.. أمين الفتوي يرد (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاده: أنا الحمد لله بفضل ربنا بصلي كل الفروض والسنن والنوافل ومش بتأخر على أي فرض بفضل ربنا عز وجل، هل في مانع لو مثلًا اتفرجت على التلفزيون؟ ولو في منظر مش لائق بقلب، ولو في موسيقى بوطيه، أوقفها على طول؟ ما حكم الشرع".

أمين الفتوى: الاستمرار على الفروض والسنن والنوافل أمر محمود جدًا

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الحمد لله الذي حبب لعباده الطاعة، وأهمها المداومة على الصلاة، مشيرًا إلى أن الاستمرار على الفروض والسنن والنوافل أمر محمود جدًا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الأعمال بالنيات، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل".

أما بالنسبة لمشاهدة التلفزيون، أضاف: فالأمر مرتبط بطبيعة البرامج المعروضة، فإذا كانت تحتوي على مشاهد أو مناظر غير لائقة، فيجب غض البصر والابتعاد عنها حفاظًا على القلب والنية الطيبة".

هل يجوز مشاهدة التلفاز والاستماع للموسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل!!

أما الموسيقى، أشار إلى أنها في حقيقتها صوت، والفرق في الحكم يتعلق بمضمون هذا الصوت واستخدامه، فإذا كان الصوت حسنًا ويبعث على الطمأنينة والسعادة والحماس الطيب، فلا حرج في سماعه.

أما إذا كان الصوت يثير الشهوات أو يسيء الأخلاق، فلا يجوز الاستماع إليه، وقد فرق الشرع بين الجد واللهو في استعمال الموسيقى؛ فالجد مثل استخدام الطبول في الحرب أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع فيه، أما اللهو الذي يثير المحرمات أو ما لا يليق فلا يجوز.

وتابع: "ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن صوت أحد الصحابة فقال له: (لقد أوتيت مزمارًا من مزامير داود)، والقرآن الكريم يذكر أن بعض الأصوات قد تكون مرفوضة إذا كانت تلهي أو تضر، فيقول تعالى: «وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ»، فالصوت حسن أو قبيح حسب تأثيره واستخدامه".

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