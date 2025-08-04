بين راحلين ومصابين وحائرين، 18 لاعبا خارج تشكيلة الأهلي أمام مودرن سبورت

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته الافتتاحية في مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق مودرن سبورت، في غياب 18 لاعبا عن تشكيلة الفريق لأسباب مختلفة، إما بسبب رحيل بعضهم عن صفوف الفريق بانتهاء العلاقة التعاقدية أو الإعارة، وإما بسبب الإصابات، إلى جانب أربع لاعبين لا يزال مصيرهم غامضا ، سواء بالاستمرار مع المارد الأحمر أو الانتقال لأندية أخرى

أسباب غياب 18 لاعبا عن مباراة الأهلي الإفتتاحية في الدوري

9 لاعبين يرحلون هم: وسام أبو على وعلى معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة ويحيى عطية الله وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد،

3 لاعبين إعارة هم: كريم الدبيس وعمر الساعى وسمير محمد.

4 لاعبين مصيرهم يحيطه الغموض هم: أحمد عبد القادر ورضا سليم وأحمد نبيل كوكا ومصطفى البدري

موعد مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت

يستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين امس، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

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