مودرن سبورت يفوز على وادي دجلة وديًا استعدادا للدوري الممتاز

حقق فريق مودرن سبورت بقيادة الكابتن مجدي عبد العاطي الفنية الفوز على فريق وادي دجلة بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدفي فريق مودرن سبورت الوافد الجديد رشاد المتولي في مباراة قوية شهدت روح عالية من جميع اللاعبين.

ومن المقرر أن يواجه فريق مودرن سبورت نظيره النادي الأهلي بالجولة الأولى من دوري نايل يوم ٩ أغسطس الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جدول مباريات مودرن سبورت في الدور الأول في الدوري المصري

وجاءت مباريات مودرن سبورت بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي:

الجولة الأولى:

مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية:

الاتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة:

مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة:

بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي

الجولة الخامسة:

مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة:

طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة

الجولة السابعة:

مودرن سبورت وإنبي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثامنة:

سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس

الجولة التاسعة:

مودرن سبورت وفاركو على ملعب ستاد القاهرة

الجولة العاشرة: - off

الجولة الحادية عشرة:

وادي دجلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد السلام

الجولة الثانية عشرة:

مودرن سبورت والمقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثالثة عشرة:

غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة عشرة:

مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الخامسة عشرة:

زد ومودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة عشرة:

مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة:

الجونة ومودرن سبورت على ملعب خالد بشارة

الجولة الثامنة عشرة:

مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية على ملعب ستاد القاهرة

الجولة التاسعة عشرة:

المصري ومودرن سبورت على ملعب ستاد السويس الجديد

الجولة ال٢٠:

مودرن سبورت وبتروجت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة ال٢١:

سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب

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