منافسة شرسة بين ليفربول ونيوكاسل على ضم مدافع كريستال بالاس

اشتعلت المنافسة بين ناديي ليفربول ونيوكاسل يونايتد، على ضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت جريدة ذا تايمز أن ليفربول ونيوكاسل يحاولان ضم مارك جويهي، حيث بدأ نيوكاسل مفاوضات لضم اللاعب مقابل مبلغ لا يتجاوز 40 مليون جنيه إسترليني، فيما يرغب كريستال بالاس في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع جويهي رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ووفقا للتقرير، فإن ليفربول لا يزال مهتما بضم اللاعب، لكنه لا يرغب في دفع هذا المبلغ للاعب يتبقى أمامه 12 شهرا في عقده، خاص أن التقارير أكدت أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

وأضافت التقارير أن السعر الذي سيحدده كريستال بالاس هو الذي سيجعل ليفربول يُقرر بين التعاقد معه في هذا الصيف أو التعاقد معه مجانا الصيف القادم عندما ينتهي عقده.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة وصلت 60 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول يمنح نونيز الضوء الأخضر للتفاوض مع الهلال السعودي

فيما منحت إدارة نادي ليفربول، الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب الفريق، الإذن للتفاوض مع الهلال السعودي وسيموني إنزاجي المدير الفني للفريق.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات في شبكة سكاي سبورتس، أن ليفربول منح نونيز إذنا بإجراء محادثات مباشرة مع الهلال وإنزاجي مدرب الفريق، رغم أن السعودي لم يرسل عرضه الرسمي إلى ليفربول بعد.

ووفقا لصحيفة اليوم السعودية في وقت سابق فإن إدارة نادي الهلال ترفض رغبة إنزاجي في ضم نونيز، وهو ما يمثل خلافا في وجهات النظر بين إدارة الهلال وإنزاجي.

وأصبحت فرص نونيز في البقاء رفقة ليفربول ضعيفة، خاصة بعد تعاقد بطل الدوري الإنجليزي مع هوجو إيكيتيكي قادما من آينتراخت فرانكفورت.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه إسترليني في صيف 2022، إلا أن نونيز لم يلعب أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

تعثر مفاوضات ميلان لضم نونيز من ليفربول بسبب الطلبات المالية

ذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن فريق ميلان يحاول التواصل مع ممثلي داروين نونيز ونادي ليفربول للوصول لصيغة للاتفاق على ضم مهاجم الريدز، لكن المفاوضات ما بينهما أصبحت متعثرة بسبب طلبات ليفربول المالية.

كما كشف تقرير الشبكة العملاقة أن نونيز يعتبر ضمن خيارات هجومية أخرى، لكن في الوقت نفسه، يبقى اللاعب أولوية بالنسبة لماسيميليانو أليجري.

ماسيمليانو أليجري، فيتو

خيارات هجومية متعددة أمام ميلان

وضع ميلان أمامه بعض الخيارات الهجومية التي يمكنه التعاقد مع إحداها خلال هذا الصيف، والتي من ضمنها داروين نونيز.

ويحاول نونيز أن يجد له طريقًا للخروج بعيدًا عن ليفربول قبل بداية الموسم، حيث من المقرر أن لا يعتمد عليه أرني سلوت بشكل أساسي بعد التعاقد مع هوجو إيكيتيكي.

ليفربول يحدد سعر بيع نونيز للهلال

بحسب مصادر مقربة من النادي الإنجليزي، حدَّد ليفربول مبلغ 70 مليون يورو كسعر مبدئي للتخلي عن خدمات مهاجمه، الذي انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من بنفيكا مقابل نحو 85 مليون يورو. ولا يزال نونيز مرتبطًا بعقد مع "الريدز" يمتد حتى صيف 2028.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.