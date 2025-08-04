وزير خارجية الاحتلال: يجب إبعاد حماس عن أي دور في مستقبل غزة

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الإثنين، إنه سيشارك غدا الثلاثاء في جلسة مجلس الأمن بنيويورك لبحث قضية الرهائن الأسرى في غزة.

إعادة جميع المختطفين من القطاع دون شروط

وزعم ساعر: حماس تحاول أن تفرض شروطا للبقاء في الحكم بغزة، ويجب إعادة جميع المختطفين من القطاع دون شروط.

وادعى وزير خارجية الاحتلال: “الخطوات التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا ودول أخرى هي مجرد هدية لحماس.. وعلى الدول التي اتخذت خطوات ضد إسرائيل أن تدرك عواقب أعمالها التي من شأنها إطالة الحرب”.

تصور لليوم التالي للحرب في غزة

وأضاف ساعر: “نبحث مع الولايات المتحدة الوضع الأمني في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.. نريد إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن”، وذلك علي حد قوله.

واختتم ساعر: “ثمة جهود أمريكية لوضع تصور لليوم التالي للحرب في غزة ونبحث الأمر مع واشنطن.. يجب ألا يكون لحماس دور في مستقبل قطاع غزة وعليها إلقاء السلاح”.

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