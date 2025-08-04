حكومة غزة: تعرض غالبية شاحنات المساعدات الإنسانية للسرقة والنهب

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دخول 80 شاحنة مساعدات إنسانية فقط إلىقطاع غزة، وتعرض غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرسها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل ممنهج، ضمن ما بات يُعرف بسياسة "هندسة الفوضى والتجويع".

الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة

وأوضح المكتب أن الاحتياجات الفعلية اليومية لـقطاع غزة تُقدر بما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية.

وأدان بأشد العبارات استمرار جريمة التجويع الممنهج، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، كما حمل الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه الدوليين المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية.

دعوات للمجتمع الدولي والمنصات الحقوقية للتحرك الفعلي لفتح المعابر

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال بكميات كافية وآمنة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين العزل.

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