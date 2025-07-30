يرغبون في تدمير البلد، رسالة قوية من توفيق عكاشة لـ"الطبالين والمنافقين"

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة قوية لمن وصفهم بـ "المنافقين والأفاقين"عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص يرغبون في تدمير مصر.

رسالة توفيق عكاشة لـ "الطبالين والمنافقين"

وطالب توفيق عكاشة بمواجهة هؤلاء الأشخاص "الطبالين والمنافقين والأفاقين"، بحسب وصفه، بالحقيقة كى يكون الإنسان أمام الله صاحب كلمة حق.

وقال توفيق عكاشة في رسالته التي وجهها لمن وصفهم بالمنافقين والأفاقين: "الطبالين والمنافقين والأفاقين على مواقع التواصل الاجتماعى يرغبون فى تدمير البلد برجاء مواجهتهم بالحقيقة لكى تكون أمام الله صاحب كلمة حق من وجهة نظرك".



وكان توفيق عكاشة قد حذر المصريين، في تغريدة سابقة عبر منصة "إكس"، من الانسياق وراء رغبات البعض فيما وصفه بـ "استدراج مصر إلى حرب عسكرية"، مشيرًا إلى أن مصر تمر بظروف اقتصادية غير مسبوقة، وأن الهدف من هذه الدعوات "إسقاط مصر".

كما أكد توفيق عكاشة إلى أن الدفاع عن مصر ونسيجها وشعبها فرض عين وليس اختيارا، وأن مصر ستظل باقية، حتى مع رغبة البعض في إسقاطها.

البعض يرغبون في جر مصر للحرب

وقال توفيق عكاشة عن رغبة البعض في جر مصر لحرب عسكرية: "لكي يعلم الجميع من أبناء شعب مصر العملاق الوسطى الحر، أن البعض يرغب في استدراج مصر إلى حرب عسكرية وهي في ظروف اقتصادية لم تمر بها من قبل في السوء، والهدف من ذلك هو إسقاط الدولة... لكن دولة مصر باقية".

وأوضح عكاشة على أهمية الدفاع عن مصر وشعبها، فقال: "الدفاع عن مصر فرض عين والدفاع عن نسيج مصر فرض عين والدفاع عن هوية مصر فرض عين والدفاع عن شعب مصر فرض عين...".

يذكر أن هناك بعض الأشخاص الذين يقدمون صورة مغلوطة عن دور مصر الإقليمي في الأحداث الجارية، ومنها دورها الدبلوماسي بشأن القضية الفلسطينية، وهناك دعوات تصاعدت في الأيام السابقة، تطالب مصر ببذل المزيد من الجهد لأجل حل قضية غزة، ويزعم آخرون أن مصر عليها دور أكبر من أي دولة أخرى تجاه القضية الفلسطينية، متعمدين تشويه دور القاهرة في دعم غزة.

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