حبس وترحيل وضبط وإحضار.. البلاغات تحاصر إمبراطورية البلوجرز.. احتجاز ملكة الفسيخ وأم سجدة على ذمة التحقيقات.. والنيابة تواجه سوزي الأردنية بتهم ازدراء الأديان والتعدي على القيم الأسرية

تجري النيابة العامة تحقيقات مكثفة في عدد من البلاغات المقدمة من بعض المحامين ضد عدد من البلوجرز، والذين جاء أبرزهم أم مكة وأم سجدة وسوزي الأردنية وغيرهن، حيث قرر القائمون على التحقيق بحبس أم سجدة وملكة الفسيخ أم مكة على ذمة التحقيقات، ومازال التحقيق جاريا مع سوزي الأردنية.

وترصد فيتو التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطورية البلوجر خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية:

قررت جهات التحقيق حبس التيك توكر أم مكة وذلك على ذمة التحقيقات في بلاغ إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية التي حررت بلاغا ضدها بعد رصد فيديوهات لها.

وجاء قرار الحبس بعد قرار إخلاء سبيل البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة ومحمد الألفي مدير إنتاج بقناة الشمس في واقعة مشاجرة داخل القناة بسبب اعتراض البلوجر على أسئلة المذيعة.



وكشفت التحريات الأولية، في الواقعة، أن سبب المشاجرة عندما وجهت المذيعة علا شوشة سؤالًا للبلوجر أم مكة، قائلة: “تعرفي إيه عن سلمى الرحالة”، وردت أم مكه قائلة: “معرفهاش”.

ام مكة عن سلمي الرحالة دي حبيبتي

وأثناء الحديث، قالت أم مكة عن سلمى الرحالة: “دي حبيبتي وبتعمل خير كتير ومحترمة”، فردت عليها المذيعة قائلة “إزاي جدعة ومحترمة وحبيبتك وأنتِ بتقولي ما تعرفيهاش”.

وأثار رد المذيعة، غضب البلوجر أم مكة، وطلبت عدم عرض الحلقة ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة كبيرة، على إثرها أقدمت البلوجر على خلع حذائها والتعدي عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحفظ على خزينة مغلقة ومعدات تصوير وحوامل بمنزل البلوجر أم مكة

وتحفظت جهات التحقيق على خزينة مغلقة ومعدات تصوير وحوامل تصوير بمنزل البلوجر أم مكة بشبرا الخيمة للمعاينة، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليها بصحبة البلوجر أم سجدة لاتهامهما بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء، مع الخروج على الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثبتت التحريات قيامهمن ببث الفيديو من داخل منزل أم مكة بشبرا الخيمة.

ترحيل أم سجدة إلى قسم المقطم بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة رحلت البلوجر أم سجدة إلى قسم شرطة المقطم بالقاهرة بعد قرار جهات التحقيق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثرواتها.

عقوبة سوزي الأردنية بعد اتهامها بازدراء الأديان

تستمع جهات التحقيق، لأقوال البلوجر سوزي الاردنية في الاتهامات والبلاغات المقدمة ضدها من بينهما بلاغ بازدراء الأديان، حيث قامت في إحدى الفيديوهات الخاصة بها بالتحدث عن حديث نبوي بطريقة لا تليق.

وجّهت نيابة القاهرة الجديدة، للبلوجر سوزي الأردنية عدة اتهامات طبقا للبلاغات المقدمة ضدها، وذلك لكشف ملابسات الوقائع.

وتشمل التهم التي وجهتها النيابة لـ سوزي الأردنية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان، والتعدي على القيم الأسرية المصرية، وتشويه سمعة وصورة المرأة المصرية فضلا عن التأثير على الأطفال والمراهقين بسبب المحتوى الذي تقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة، على خلفية عدة بلاغات مقدمة ضدها تتهمها بالإساءة إلى قيم المجتمع المصري، ونشر محتويات مخالفة للآداب العامة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عدة بلاغات من بعض المحامين، تتهم البلوجر سوزي الأردنية، بإعداد ونشر محتويات مصورة من شأنها الإساءة لقيم المجتمع المصري، فضلا عن كونها منافية للآداب العامة، تم فحص البلاغات وعدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالبلوجر سوزي الأردنية، وعرضها على النيابة العامة التي أمرت بضبطها وإحضارها للتحقيق.

وبناء على أمر النيابة المشار إليه، توجهت قوة من رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة إلى منزل سوزي الأردنية بمنطقة القاهرة الجديدة، وتمكنت من إلقاء القبض عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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