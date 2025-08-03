تجهيز 120 مدرسة كمقار للجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالإسماعيلية (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عن انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق استحقاق مجلس الشيوخ 2025، والذى ينطلق يوم غد الاثنين، وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

عدد المدارس المستضيفة للمقار الانتخابية

وقال أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار للجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ جاهزة، حيث تقام الانتخابات بدءا من غد الاثنين ولمدة يومين، ويبلغ عدد المدارس 120 مدرسة علي مستوي المحافظة.

جانب من مدارس الإسماعيلية، فيتو

جانب من مدارس الإسماعيلية، فيتو

التواصل مع مديري الإدارات

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، مع جميع مديري الإدارات لبحث جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال السادة الناخبين وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.



جانب من مدارس الإسماعيلية، فيتو

جانب من مدارس الإسماعيلية، فيتو

وحث وكيل الوزارة جميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة علي المشاركة فى الانتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الدستوري مؤكدًا انها واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.



وجديرًا بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية قد أنهت استعداداتها الكاملة لانطلاق الانتخابات، حيث تم تجهيز ١٣٥ مركزًا انتخابيًا لاستقبال ما يقرب ٩٩٩،٢٤٨ ناخبًا وناخبة على مستوى مراكز المحافظة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، من خلال تخصيص ١٢٠ مدرسة، ١١ معهدًا أزهريًا، و٣ مراكز تنمية شبابية، بالإضافة إلى مركز ثقافة واحد كمقار انتخابية.

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بمركز ومدينة القنطرة غرب

و أجرى المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية بمركز ومدينة القنطرة غرب؛ لمتابعة الاستعدادات داخل عدد من اللجان الانتخابية المخصصة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بحضور محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، رشا فرحان مدير مكتب المتابعة بالمحافظة.

وشملت الجولة المرور على لجنة مدرسة الجزيرة الابتدائية بعزبة سودان التابعة لقرية الرياح، بالإضافة إلى معهد القنطرة غرب الإعدادي الأزهري، ومدرسة الفاروق عمر الابتدائية بالمدينة، حيث اطمأن على جاهزية اللجان من حيث توفير كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من التنظيم والانضباط.

وأكد عصام خلال جولته على أهمية تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان انتظام العملية الانتخابية على أكمل وجه.

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