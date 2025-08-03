بـ 59 مقرا انتخابيا، طوخ تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

تابع المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ القليوبية يرافقه الدكتور محمد أبو النور سكرتير المجلس الاستعدادات داخل المقرات الانتخابية لاستقبال المواطنين يومى الإثنين والثلاثاء المشاركين فى الاستحقاق الدستوري انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

طوخ تنهى الاستعدادات بـ ٥٩ مقرا للاستحقاق الدستوري لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥

فيما تابع مجلس مدينة طوخ القليوبية مع رؤساء الوحدات المحلية العشرة انتهاء كافة الاستعدادات من تجهيزات المقرات الانتخابية وعددها ٥٩ مقرا موزعة ٥٧ مقارا دائرة مركز شرطة طوخ و٢ مقار يتبع مركز شرطة قها بعدد ٦٠ لجنة انتخابية ومتابعة إنارة أعمدة الإنارة بالشوارع المحيطة والمؤدية للمقارات والعمل على رفع كفاءة النظافة العامة خارج أسوار المدارس وكذلك عدم وجود أي اشغال والتأكد من توفر كل التجهيزات من كراسى لذوى الاحتياجات الخاصة ومولدات كهرباء

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المجلس لمتابعة سير العملية الانتخابية ولتلقى كافة البلاغات والشكاوى التى تعوق العملية الانتخابية.

كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية العشرة وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان المجلس.

كما تم التشديد على ضرورة تواجد عناصر من الوحدات المحلية أمام المقرات الانتخابية لتذليل كافة العقبات والمساعدة فى تنظيم توافد الناخبين على المقرات الانتخابية.

تجهيز مقرات مجلس الشيوخ بالقليوبية،فيتو

تجهيز مقرات مجلس الشيوخ بالقليوبية،فيتو

تجهيز مقرات مجلس الشيوخ بالقليوبية،فيتو

تجهيز مقرات مجلس الشيوخ بالقليوبية،فيتو

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