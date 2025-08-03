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المؤبد للمتهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد للمتهم بالاتجار في المخدرات، وتغريمه 500 ألف جنيه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

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المؤبد للمتهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى على، ومحمد على حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة  القليوبية المتهم "عبد الرؤوف.م.ع" 26 سنة، في الجناية رقم 4550 لسنة 2025 اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 821 لسنة 2025 كلي جنوب بنها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، لأنه في يوم 2025/3/11، أحرز جوهرًا مخدرًا (indazole carboxamides) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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