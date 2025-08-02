وزير الرياضة ونائب محافظ الإسماعيلية يشهدان اللقاء الختامي لمشروع اللياقة البدنية (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اللقاء الختامي لمشروع اللياقة البدنية لمحافظات مصر والمقام بمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية ويضم نحو 3000 شاب وفتاة يمثلون 27 محافظة في إطار الحرص علي رفع درجة الوعي بأهمية الرياضة، والتي تعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي وسليم.



مشاركة الشباب في كافة الفاعليات

أكد وزير الشباب والرياضة حرصه على مشاركة الشباب في كافة الفعاليات بمختلف ربوع مصر تأكيدا على أهميتها وعلى الدعم المستمر الذي توليه وزارة الشباب والرياضة لأبناء الوطن حيث تُسهم البرامج والمبادرات التي تطلقها الوزارة في تعزيز اللياقة البدنية، ورفع كفاءة الفرد الذهنية والنفسية، وتغرس في شبابنا قيم الالتزام والانضباط وروح.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

تطوير البنية التحتية

وأشاد بحرص الدولة على تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء جيل قادر على التحدي والمنافسة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل الإقليمي والدولي.



جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

ومن جهته أعرب نائب محافظ الإسماعيلية عن سعادته باستضافة محافظة الإسماعيلية لهذا الملتقى مؤكدا على الدور الهام الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة لتأهيل أبناء الوطن من الشباب والشابات رياضيا وذهنيا وصحيا من خلال البرامج والمشروعات التي تنفذها بالمحافظات مؤكدا أنهم أساس للتنمية وما تمنحه الدولة من دعم في كافة المجالات تأكيدا علي ذلك.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو



جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات بالوزارة.

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