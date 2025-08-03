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المشرف على التنسيق يكشف مصير الطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى (فيديو)

الدكتور جودة غانم
الدكتور جودة غانم المشرف العام على التنسيق
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نتيجة المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات 2025.. كشف الدكتور جودة غانم المشرف العام على التنسيق بـوزارة التعليم العالي مصير الطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى للتنسيق 2025.

وقال غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن معظم الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى من طلاب الشعبة الأدبية، في حين سجل جميع طلاب شعبتي علوم ورياضة رغباتهم.

الفرصة الثانية للطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

وأوضح أن هؤلاء الطلاب منهم من حصل على منح، ومنهم من تقدم لكليات عسكرية، وكل منهم له ظروفه الخاصة.

وأكد غانم أن من حق هؤلاء الطلاب التقدم للتنسيق من خلال المرحلة الثانية، للحصول على فرصة في الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية خاصة في الشعبة الأدبية.

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة بالكليات 2025

وأعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات في المرحلة للشعب علمي وعلوم ورياضة وأدبي كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بالطب٩٣.١٢% وطب الأسنان٩٢.٦٥% والعلاج الطبيعي ٩٢.٠٣% والصيدلة ٩٧.٨٧% والهندسة ٨٩.٨٤% والتخطيط العمراني ٨٨.٧٥%، والاقتصاد والعلوم السياسية ٨٩.٨٤%، والألسن  ٨٧.٦٥% والإعلام٨٦.٧١% والآثار ٨٢.٣٤%.

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