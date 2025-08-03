رابط مباشر، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2025

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق الكليات 2025 المرحلة الأولى.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالنظام الحديث للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات وصل إلى 21 ألفا و825 طالبا.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى: (الرابط هنا)

موقع التنسيق الإلكتروني: (الرابط هنا)

وكان موقع تنسيق الجامعات أغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة من المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء أمس السبت، بعد فتحه لمدة 5 أيام لتسجيل رغبات الطلاب.

تسهيلات للطلاب

وتتيح وزارة التعليم العالي للطلاب عدة طرق للاستعلام عن نتائج تنسيق الكليات 2025 المرحلة الأولى، حيث يمكنهم الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي أو استخدام الروابط المباشرة التي يتم توفيرها بشكل دوري، كما يمكنهم متابعة الأخبار والبيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة للحصول على أحدث المعلومات.

تسجيل الرغبات:

تم استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 /7 /2025 حتى يوم السبت الموافق 2 /8 /2025، وذلك وفقًا للحد الأدنى المعلن والأعداد المقررة لكل نظام، علي النحو التالي:

النظام الحديث

• الشعبة العلمية: 293.00 درجة فأكثر أي بنسبة 91.56 % فأكثر.

عدد الطلاب: 21853

• الشعبة الهندسية: 283.00 درجة فأكثر أي بنسبة 88.44 % فأكثر.

عدد الطلاب: 16577

• الشعبة الأدبية: 233.00 درجة فأكثر أي بنسبة 72.81% فأكثر.

عدد الطلاب: 54073

الإجمالي: 92503

النظام القديم

• الشعبة العلمية: 350.00 درجة فأكثر أي بنسبة 85.37 % فأكثر.

عدد الطلاب: 1411

• الشعبة الهندسية: 335.00 درجة فأكثر أي بنسبة 81.71 % فأكثر.

عدد الطلاب: 280

• الشعبة الأدبية: 270.00 درجة فأكثر أي بنسبة 65.85 % فأكثر.

عدد الطلاب: 527

الإجمالي: 2218

الإجمالي العام للمرحلة الأولى من طلاب النظامين: 94,721 طالبًا.

وقد جرى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى وفقًا لما يلي:

• أُجريت عملية الترشيح بناءً على الرغبات التي أدخلها الطلاب عبر الموقع الإلكتروني، مع مراعاة آخر تعديل لكل طالب، وفي ضوء القواعد والضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والأعداد المقررة لكل من النظامين (الحديث - القديم).

• أتمّ مكتب التنسيق توزيع طلاب المرحلة الأولى، وعددهم (92965) طالبًا، على الكليات والمعاهد المختلفة، بما يتوافق مع القواعد والضوابط المقررة، وفي إطار المدة الزمنية المعلنة مسبقًا.

• يُتاح للطلاب طباعة بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

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