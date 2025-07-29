بتكلفة 90 مليون جنيه، خطة من 4 محاور لـ رد الشيء لأصله في دمياط

أعلنت مديرية الطرق برئاسة المهندس طارق بدوي انطلاق أكبر خطة لرد الشيء لأصله داخل نطاق المحافظة، حيث تشمل الخطة تنفيذ أربع عمليات موسعة موزعة على عدد من المراكز والمدن بإجمالي تكلفة تصل إلى تسعين مليون جنيه، وذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

طرق حيوية خارج نطاق حياة كريمة ضمن الخطة

الخطة الجديدة تستهدف عددا من الطرق الحيوية التي لم تشملها خطة الرصف ضمن مبادرة حياة كريمة خاصة بمركز كفر سعد إلى جانب طرق أخرى بمراكز مختلفة داخل المحافظة وذلك بهدف تحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والحد من معاناة المواطنين.

قائمة الطرق التي تشملها الخطة

تشمل أعمال الخطة طرقا مهمة مثل طريق أم الرزق وطريق أبو عياد السلسول وطريق كفر شحاته البدراوي وطريق أبو راشد المحمدية وطريق المقطع وطريق عزبة واحد الإسماعيلية كما تضم أيضا طريق عزبة الجندي العزازمة وطريق حجاجة السرايا وطريق الغنيمية العزازمة وطريق كرم ورزوق.

انطلاق أكبر خطة لرد الشيء لأصله داخل نطاق دمياط

تقنيات متطورة تستخدم لأول مرة في دمياط

ولأول مرة يتم استخدام تقنيات حديثة في أعمال الترميم والصيانة داخل دمياط من خلال الاعتماد على مواد إعادة التدوير مع الإضافات على البارد في معالجة القطوعات والمسارات الناتجة عن مشروعات المرافق، وهو ما يضمن جودة أعلى وسرعة في التنفيذ وتوفير في التكلفة.

خطوة نوعية نحو تطوير شامل للبنية التحتية

الخطة تعكس رؤية متطورة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء داخل قطاع الطرق باستخدام أدوات وتقنيات حديثة تستهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن وتحقيق نقلة حقيقية على أرض الواقع في ملف البنية التحتية بالمحافظة.

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