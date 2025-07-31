"أوتوبيس اكتشاف المواهب" يجوب مدن وقرى دمياط (صور)

تواصل لجنة اكتشاف المواهب بمحافظة دمياط، جولاتها الميدانية في مختلف مراكز الشباب والمدارس، وذلك في إطار مبادرة "Damietta Talents" لاكتشاف ورعاية الموهوبين، وبتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

محطات جديدة: شط الملح وكفر سعد

استكملت اللجنة أعمالها يوم الإثنين الماضي بمركز شباب شط الملح، وانتقلت اليوم إلى مركز شباب مدينة كفر سعد، وسط تفاعل كبير من الشباب والأطفال المشاركين.

لجنة اكتشاف المواهب بدمياط

تقييم شامل واكتشاف طاقات واعدة

قامت اللجنة بتقييم المتقدمين في مختلف المجالات الإبداعية، وأسفرت اللقاءات عن اكتشاف عدد من المواهب المتميزة، تمهيدًا لتصعيدهم إلى مرحلة التصفيات النهائية التي ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة.



التسجيل مفتوح للراغبين في المشاركة

دعت اللجنة جميع الراغبين في التقديم إلى التوجه للأماكن المُعلنة في الجدول الزمني الرسمي، مع ضرورة التسجيل المسبق عبر الرابط التالي:

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