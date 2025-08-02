السبت 02 أغسطس 2025
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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم بين سيارتين “ملاكي” بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم بين سيارتين على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، علي طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أفقدته قائدي السيارتين السيطرة على عجلة القيادة، فوقع التصادم وأصيب 5 أشخاص، وتم نقل المصابين 
إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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الفيوم إصابة5 أشخاص أصيب 5 أشخاص حادث تصادم بين سيارتين طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي غرفة عمليات شرطة النجدة

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