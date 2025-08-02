إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم بين سيارتين “ملاكي” بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم بين سيارتين على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، علي طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أفقدته قائدي السيارتين السيطرة على عجلة القيادة، فوقع التصادم وأصيب 5 أشخاص، وتم نقل المصابين

إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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