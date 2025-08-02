مصرع وإصابة شابين في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية، على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب دراجة بخارية على الطريق الدائري

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، على طريق الفيوم الدائري، ووجود جثة ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة، التي أدت إلى اختلال مقود الدراجة في يد سائقها، فأنقلبت في نهر الطريق، وتسببت في مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولى التحقيق.

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