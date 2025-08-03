مصرع ربة منزل في حريق بقرية كفر عبود بالفيوم

لقيت ربة منزل في الفيوم مصرعها في حريق منزل بقرية كفر عبود التابع لمركز أبشواي، وتمكنت إدارة الدفاع المدني من السيطرة علي الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي أبشواي المركزي، تحت تصرف أجهزة التحقيق.

حريق بقرية كفر عبود

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بنشوب حريق في أحد منازل قرية كفر عبود دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي وسيارات الإطفاء مدعمة بسيارة إسعاف الي موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق قبل أن تمتد السنة اللهب الي الكتلة السكنية المجاورة.

وتبين وفاة "عائشة ح. ح. ع." 39سنة، ربة منزل، لم تحتمل الدخان الناتج عن الحريق، لمعاناتها من مرض الربو الرؤي، ففارقت الحياة قبل أن يتم اسعافها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة ابشواي، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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