رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر (ط)، الصادر في 30 يوليو 2025، 15 قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تولى عدد من قيادات الوزارات اختصاصات أخرى.

وجاءت قرارات رئيس الوزراء كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٤ لسنة ٢٠٢٥، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٥ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تولي الدكتور سيد إسماعيل على أحمد، نائب وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعات العمرانية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات (الإشراف العام على الجهات التالية ومتابعة أدائها، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والإشراف على مشروعات مرافق ميـاه الـشرب والـصرف الـصحى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.. وغيرها)

-و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٦ لسنة ٢٠٢٥، بتولي السفير نبيل رياض حبشى غطاس، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، "لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج "، فـى إطار اختصاصات الوزارة.

قرارات رئيس الوزراء بشأن مباشرة اختصاصات

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٧ لسنة ٢٠٢٥، بتولي منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائب وزير الطيران المدنى، في إطار اختصاصات الوزارة مباشرة الاختصاصات (متابعة تطوير المطارات المصرية وفقًا لأحدث المعايير الدولية المنظمة لذات الشأن، متابعة تطبيق كافة اللوائح والنظم التى تحددها المنظمة الدولية للطيـران المـدنى، فيما يتعلق بالمطارات المدنية والملاحة الجوية بما يحقق كافة معايير قياسات السلامة الجوية.. وغيرها)

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٨ لسنة ٢٠٢٥، بتولي وليد حسين أبو المجد على، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار اختصاصات الوزارة مباشرة الاختصاصات (اقتراح السياسات والآ ليات التى تؤدى إلى تقليل نسب الفاقد أثنـاء عمليـة نقـل الأقماح بالطرق المختلفة (السكك الحديدية - النقل النهرى - النقل البرى) وغيرها.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٩ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تولي مهندسة مرجريت صاروفيم مينا يوسف، نائب وزير التـضامن الاجتماعى في إطار اختصاصات الوزارة مباشرة الاختصاصات (الإشراف العام على المهام المتعلقة بملفات (الجمعيـات والمؤسـسات الأهليـة- برامج الدعم النقدى ومن بينها "تكافل وكرامة " - التمكين الاقتصادى - شئون الأسـرة والمرأة- الخدمات التأهيلية والدعم والتمكين للأشخاص ذوى الإعاقـة)، والبرامج ذات الصلة... وغيرها)

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٠ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تولي يمنى أسامة محمد فريد البحار، نائب وزير السياحة والآثار، في إطار اختصاصات الوزارة مباشرة الاختصاصات (النيابة عن الوزير فى اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون تنظيم الـشركات السياحية، فيما عدا الاختصاص المنصوص عليه فى المادة (٢٤) منه.. وغيرها)

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠١ لسنة ٢٠٢٥، بتولي شريف محمد فتحى الكيلانى، نائـب وزير المالية "للـسياسات الضريبية"، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات (المشاركة فى تحديد الأهداف الاقتصادية والماليـة والاجتماعية التى تسعى السياسات الضريبية لتحقيقها، ودراسة السياسات الضريبية المعمول بها، واقتراح التعديلات اللازمة لتطويرها أو تغييرها بما يكفل تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية المعتمدة... وغيرها)

قيادات الوزارات تباشر اختصاصات جديدة

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٢ لسنة ٢٠٢٥، تولي مهندسة صباح محمد عبد اللطيف مشالى، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات (متابعة أداء الهيئات التابعة وشركات نقل وتوزيع الكهرباء، الإشراف على وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة، ووضع البرامج التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وفقًا لتكليفات الوزير... وغيرها)

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٣ لسنة ٢٠٢٥، بتولي الدكتور حسام الدين محمد صلاح السيد عثمان، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى "لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعى والبحث العلمى"، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات (المشاركة فى وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لمؤسسات التعلـيم العالى والبحث العلمى لتعظيم القيمة التنموية للابتكار الداعم لتنافسية الإنتاجية وريادة الأعمال، ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والخطط... وغيرها)

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٤ لسنة ٢٠٢٥، بتولي مهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبو زيد، نائـب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "للتطوير المؤسسى"، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات (المشاركة فى تنفيذ إستراتيجية الدولة للتحول الرقمى، ونشر وتعزيز الثقافة الرقمية، وإعداد خطط وبرامج التدريب الأساسى لرفع قدرة وكفاءة الجهاز الإدارى للدولة فـى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة مع الجهات المعنية لوضع سياسات التميز التشغيلى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة للتطوير المؤسسى...)

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٥ لسنة ٢٠٢٥، بتولي اللواء بحرى نهاد شاهين على شاهين، نائب وزير النقل "لشئون النقل البحرى"، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات (الاشتراك فى وضع السياسة العامة للموانئ البحرية والبرية والجاف ة فـى إطار الأهداف المقررة لها، ووضع الخطط الكفيلة لتحقيق هذه الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها...)

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تولي مصطفى إبراهيم علـى الـصياد، نائـب وزيـر الزراعـة واستصلاح الأراضى في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات (المشاركة فى وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة وخطة الأعمال ومحاور الإصلاح، اقتراح السياسة العامة فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى والتوسع الأفقى علـى مستوى الجمهورية بما يتفق والأهداف العامة للدولة، وعرضها على الوزير لاعتمادها، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن الوزير إلى قطاعـات الـوزارة على ما تم اتخاذه من إجراءات..."

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٧ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تتولى الدكتورة عبلة أحمد على الألفى، نائب وزير الصحة والسكان، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختـصاصات (المتعلقـة بشئون السكان وتنمية الأسرة، والعمل على تعزيز الصحة والرعاية الشاملة للأسرة كوحـدة متكاملـة، وتوفير الخدمات الصحية سواء الرعاية الصحية الأولية أو العلاجية أو التثقيفية المختلفة وهيئاتها لضمان سرعة تنفيذها بشكل سليم، واطلاع الوزير بصورة دورية..."

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٨ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تولي المهندس أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "لشئون الأنشطة الطلابية والتعل يم المجتمعـى"، فى اطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات (الإشراف العام الفنى والإدارى على الإدارات المختصة بالأنشطة الطلابية بالوزارة...)



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