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رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31، الصادر اليوم الخميس 31 يوليو 2025، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، ومشروع نزع ملكية قطعة الأرض بالمنوفية للمنفعة العامة.

 

وجاء القرارين كالتالي: 
-قرار رئيس الوزراء رقم 1763 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 656 متر مربع، الكائنة جنوب مدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد بئر (1).


-قرر رئيس الوزراء رقم 2082 لسنـة 2025، حيث يعتبر مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها (4 أفدنة، و8 قراريط، و14 سهمًا)، الكائنة بحوض جودة نمرة (19) زمام كفر طنبدى بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، اللازمة لاستكمال مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة.

 

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