نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، الطب 93.12% وأسنان 92.65% والصيدلة 91.8% والهندسة 89.75%

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، بحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وعدد من قيادات الوزارة.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات القمة كالتالي" الطب 93.12 %، الهندسة 89.75 %، طب أسنان 92.65 %، والصيدلة 91.8%

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025

وبدأت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو، واستمرت حتى مساء أمس الأحد 2 أغسطس 2025، وجاء الحد الأدنى للمرحلة لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبا.

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 المرحلة الأولى، التعرف على نتيجة ترشيحهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات من موقع التنسيق الإكتروني من هنـــــــــــــــــا، فور انتهاء المؤتمر الصحفي الرسمي للوزارة.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، سيتم تنسيقهم على الكليات المتبقية فقط في المرحلة التالية، وهو ما قد يُقلل من فرص التحاقهم بالتخصصات التي يرغبون بها.

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