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رابط نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025 وموعد إتاحتها

نتيجة المرحلة الأولى
نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، فيتو

تنسيق الجامعات 2025، تعلن وزارة التعليم العالي، خلال ساعات معدودة، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، في مؤتمر صحفي، يحضره وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم، والمشرف على التنسيق، وعدد من قيادات الوزارة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، في السابعة من مساء أمس الأحد 2 أغسطس 2025، بعد إنتهاء آخر فرصة للتسجيل.

رابط نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم إتاحة نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن النتيجة.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني، من هنـــــــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

هناك مجموعة من الخطوات الهامة، التي يجب على الطلاب اتباعها، للحصول على نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025، ومعرفة الكلية التي تم الترشيح عليها:

  1. يجب على الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى من هنـــــــــــــا.
  2. قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.
  3. أدخل الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.
  4. ستظهر لك نتيجة الكلية التي تم ترشيحك لها
  5. يمكنك طباعة بطاقة الترشيح.

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