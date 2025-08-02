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دين ودنيا

ما حكم صلاة عجوز أخطأت أثناء الفريضة بسبب النسيان؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الشيخ حسن اليداك،
الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة كبار السن الذين يؤدون الفريضة ويقعون في بعض الأخطاء أثناء الركوع أو السجود بسبب النسيان أو كبر السن، هي صلاة صحيحة وجائزة ما دام الخلل غير مقصود.

أمين الفتوى يوضح كيف يتعامل الأبناء مع الآباء كبار السن في أمور الشريعة 

وأضاف الشيخ اليداك، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الواجب الشرعي على الأبناء تجاه والديهم في مثل هذه الحالات هو الإعانة العملية، بأن يصلي الابن مع والدته أو والده ما استطاع، قائلًا: "لو جاء وقت العصر مثلًا، يقول لها: انتظري يا أمي سأصلي معك، فيتحمل عنها مشقة الحركة، وتقتدي به، مما يقلل من الخطأ في الركوع والسجود".

وأوضح أن وجود الأبناء في العمل أو خارج المنزل خلال أوقات معينة لا يمنع صحة صلاة الوالدة، مشيرًا إلى أن "الصلوات التي تؤديها الأم بمفردها مع وجود اللخبطة الناتجة عن السن أو النسيان لا تبطل الصلاة، ولا حرج عليها في ذلك بإذن الله تعالى".

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الركوع والسجود الشيخ حسن اليداك دار الإفتاء فتاوي الناس الصلاة وقت العصر

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