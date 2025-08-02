ترامب يجدد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، التأكيد على اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع".

رسالة ترامب إلى العاهل المغربي بمناسبة عيد العرش

وقال ترامب، في رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، إن الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة "القوية والدائمة" التي تربطها بالمغرب.

وأكد على المضي قدما بالأولويات المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء.

السيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء

وفي ديسمبر 2020، أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة باتت اعتبارا من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء.

وذكر حينها بيان للبيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 بالمئة من أراضيها ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" إلى إجراء استفتاء تقرير مصير.

ويُعد النزاع على إقليم الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا، إذ ضمه المغرب إليه عام 1975 عقب جلاء القوات الإسبانية.

تأسست جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام لترفع السلاح في وجه المغرب وتطالب بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات والذي يُعتقد بأنه يحوي مكامن نفطية.

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