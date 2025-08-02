السبت 02 أغسطس 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يعلن دعمه لـ مسابقة "القراءة الحرة" لطلاب الأزهر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الوحدة الذكية لضمان جودة التعليم بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر بالقاهرة، وهي الوحدة التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى جمهورية مصر العربية، والثانية عربيًّا، والثالثة إفريقيًّا.

وزير الأوقاف يزور الوحدة الذكية لضمان جودة التعليم بكلية أصول الدين بالقاهرة

ورافق وزير الأوقاف في هذه الجولة   الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وعدد من العمداء وقيادات الجامعة والكلية؛ فوجّه الوزير الشكر للحضور على هذا الجهد العلمي المتميز، مشيدًا بدور الكلية الرائد في مختلف المجالات، ومؤكدًا أن كلية أصول الدين بالقاهرة تبقى دائمًا سبّاقة في الفكر والعلم وخدمة المجتمع.

وزير الأوقاف عن دعمه لمبادرة مسابقة القراءة الحرة التي أطلقها الأزهر الشريف

كما أعلن وزير الأوقاف عن دعمه لمبادرة مسابقة القراءة الحرة التي أطلقها الأزهر الشريف، وحدد له جائزة بمبلغ مئة ألف جنيه، فأعلن الوزير دعمه لها بمبلغ خمسين ألف جنيه، تشجيعًا للطلاب على تنمية ثقافتهم وتوسيع مداركهم.

وفي ختام الزيارة، أعرب عن اعتزازه بوجوده بانتمائه إلى هذه الكلية العريقة، وبوجوده وسط فريق ضمان الجودة بالكلية المتميز والمتألق، موجّهًا لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد مخلص في الارتقاء بالعملية التعليمية، سائلًا الله عز وجل أن يوفق الرئيس  السيسي إلى ما فيه خير الوطن، وأن يحفظ الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر.

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