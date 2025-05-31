مانشستر يونايتد يستقر على بديل برونو فيرنانديز

تحرك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحسبا لرحيل قائده البرتغالي برونو فيرنانديز، وسط اهتمام قوي من الهلال السعودي بضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد وضعت لاعبًا برتغاليًا آخر على رادارها، تحسبًا لرحيل برونو، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

بيدرو جونيالفيس مرشحا لخلافة برونو فيرنانديز

المرشح الأبرز لخلافة برونو هو بيدرو جونسالفيس، نجم وسط سبورتنج لشبونة، والبالغ من العمر 26 عامًا.

ويُعد جونسالفيس هدفًا قديمًا للهلال أيضًا، قبل أن يتحول اهتمام النادي السعودي نحو برونو فيرنانديز.

وفي حال قرر الأخير قبول عرض الهلال، فإن المقابل المالي الضخم سيوفر لنادي مانشستر يونايتد القدرة على تلبية مطالب سبورتنج، التي تبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

وأكد التقرير، أن نجاح مانشستر يونايتد في ضم جونسالفيس سيساهم تخفيف غضب روبن أموريم بشأن فقدان برونو.

أرقام برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد

وقدم برونو فيرنانديز موسمًا مميزًا مع مانشستر يونايتد، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة، ما يجعله أحد أهم اللاعبين في تشكيل الفريق.

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