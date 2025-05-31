السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يستقر على بديل برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز،
برونو فيرنانديز، فيتو

تحرك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحسبا لرحيل قائده البرتغالي برونو فيرنانديز، وسط اهتمام قوي من الهلال السعودي بضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد وضعت لاعبًا برتغاليًا آخر على رادارها، تحسبًا لرحيل برونو، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

بيدرو جونيالفيس مرشحا لخلافة برونو فيرنانديز 

المرشح الأبرز لخلافة برونو هو بيدرو جونسالفيس، نجم وسط سبورتنج لشبونة، والبالغ من العمر 26 عامًا.

ويُعد جونسالفيس هدفًا قديمًا للهلال أيضًا، قبل أن يتحول اهتمام النادي السعودي نحو برونو فيرنانديز.

وفي حال قرر الأخير قبول عرض الهلال، فإن المقابل المالي الضخم سيوفر لنادي مانشستر يونايتد القدرة على تلبية مطالب سبورتنج، التي تبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

وأكد التقرير، أن نجاح مانشستر يونايتد في ضم جونسالفيس سيساهم تخفيف غضب روبن أموريم بشأن فقدان برونو.

أرقام برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد 

وقدم برونو فيرنانديز موسمًا مميزًا مع مانشستر يونايتد، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة، ما يجعله أحد أهم اللاعبين في تشكيل الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد الانجليزي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز الهلال السعودي

مواد متعلقة

الهلال السعودي يعرض 100 مليون يورو لضم نجم مانشستر يونايتد

هويلوند يخطط لمغادرة مانشستر يونايتد إلى عملاق الدوري الإيطالي

نادٍ أوروبي عملاق يهدد صفقة انتقال برونو فيرنانديز إلى الهلال السعودي

برونو فيرنانديز لاعب الموسم في مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

بعد إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب، الأمن يقتحم المنازل ويستولى على أغنام الأضاحي (فيديو)

والد زيزو يدخل في مشادة مع نجم الزمالك بسبب أنباء اقتراب نجله من الأهلي

أمطار غزيرة تضرب مراكز وقري الدقهلية وسط تقلبات جوية حادة (صور)

إبراهيم عيسى يحذر المسئولين: العواصف قادمة وعلى مصر الاستعداد لها

كهرباء الإسماعيلية يتأهل رسميا إلى الدوري الممتاز للمرة الأولي في تاريخه

أيمن الرمادي يعلن تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري الممتاز

ستاندرد تشارترد يكشف توقعاته لـ سعر الدولار فى 2026

الأرصاد: عاصفة الإسكندرية لم تكن مفاجئة وهذه أبرز تحذيراتنا للمواطنين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بسداد الديون والشفاء من الأمراض

هل تجب صلاة الجمعة في يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية