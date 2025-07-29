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رياضة

مبيومو: لهذا السبب فضلت الانتقال إلى مانشستر يونايتد

مبيومو مهاجم مانشستر
مبيومو مهاجم مانشستر يونايتد الجديد، فيتو

كشف المهاجم بريان مبيومو عن الأسباب التي دفعته لاختيار مانشستر يونايتد وجهةً جديدة له، بعد انتقاله من برينتفورد في صفقة بلغت قيمتها 71 مليون جنيه إسترليني، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ورغم تلقيه عروضًا من أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مثل تشيلسي وأرسنال وتوتنهام، اختار مبيومو التحدي الأكبر مانشستر يونايتد.

 

مشروع مانشستر سيتي

وقال مبيومو، الذي سجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي:

تحدثتُ مع مدربين آخرين لأنني أردتُ سماع مشاريعهم، لكن مشروع مانشستر يونايتد كان رائعًا بالنسبة لي.

إنها فرصة رائعة، وقد اخترتُ هذا المشروع. أنا شخصٌ يُحبّ التحديات، وهناك خطة مميزة هنا، وأردتُ أن أكون جزءًا منها.

 

اندمجت مع المدرب أموريم

وأضاف مبيومو عن حديثه مع المدرب روبن أموريم، قائلًا: قال لي نحن نحب الفوز ونريد أن نكون الفريق الأفضل، كانت محادثة ودية للغاية، شرح لي مشروعه وما يريد القيام به، وقد اندمجتُ معه تمامًا.

وأشار مبيومو أيضًا إلى أن من بين الأسباب التي شجعته على التوقيع، رغبته في اللعب على أحد أعظم ملاعب العالم، حيث قال:أولد ترافورد ملعبٌ أسطوري. اللعب هناك كل أسبوعين أمرٌ رائع.

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