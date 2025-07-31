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رياضة

تشيلسي يتجاهل السلبيات ويرسل عرضا للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

جارناتشو، فيتو
جارناتشو، فيتو

تدرس إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لتقديم عرض لضم الدولي الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأدى البلوز طمئنينة من حسم الصفقة، حيث إن اللاعب الأرجنتيني لا يحظى بأهمية في مشروع الشياطين الرياضي، الذي يقوده المدرب روبين أموريم.

سلوك جارناتشو لا يزعج تشيلسي

زعمت صحيفة "تيليجراف" أن تشيلسي لا يزال حريصًا على التعاقد مع الجناح بعد إجراء "سلسلة من التحريات" حول شخصية جارناتشو وسلوكه.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن البلوز لم يتأثر بخلافات اللاعب الأرجنتيني داخل أولد ترافورد، والذي تضمن إبعاده عن تشكيلة الفريق الأول، بعد خلاف واضح مع المدرب روبن أموريم، وبعض الحوادث غير السارة خلال جولة الشياطين الحمر في آسيا.

تتوقع الصحيفة أن يقدم تشيلسي عرضًا لضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، لكن ذلك قد يتوقف على ما إذا كان مانشستر يونايتد سيتمكن من التعاقد مع مهاجم لايبزيج بنجامين سيسكو أم لا.

وأوضحت أن جارناتشو يرغب في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز والمشاركة في دوري أبطال أوروبا. وفي كلتا الحالتين، يبدو أن أيامه مع مانشستر يونايتد على وشك الانتهاء.

لاعبون مرشحون للرحيل عن تشيلسي

أكدت الصحيفة البريطانية أنه إذا أراد تشيلسي التعاقد مع جارناتشو، من بين أهداف أخرى تشمل لاعب لايبزيج تشافي سيمونز، فقد يضطر إلى بيع بعض اللاعبين.

وأفادت بأن كريستوفر نكونكو وأرماندو بروجا هما جزء من مجموعة لاعبي البلوز الذين من المتوقع أن يغادروا بشكل نهائي، في حين أن مارك جيو وتيريك جورج قد يغادران على سبيل الإعارة.

لفتت الصحيفة إلى أن جارناتشو، الذي ورد أنه رفض اهتمام أستون فيلا، ليس لديه الكثير من الوقت لتأمين رحيله عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

أمام لاعب الشياطين الحمر حوالي شهر لإتمام انتقاله، وإلا فمن المرجح أن يظل على هامش الفريق، في أحسن الأحوال، تحت قيادة أموريم.

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