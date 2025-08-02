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دين ودنيا

"لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

موضوع خطبة الجمعة،
موضوع خطبة الجمعة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ٨ أغسطس ٢٠٢٥م، الموافق ١٤ صفر ١٤٤٧هـ بعنوان: "لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة التوعية بخطر الغلوِّ والتشدُّد على الفرد والمجتمع.

 

الأوقاف تعقد (2960) ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بجميع المحافظات

 

وفي سياق متصل عقدت وزارة الأوقاف (2960) ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676هـ)، بعنوان:
"باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرًا لا مدح فيه للإسلام، ولا تزهيد، ولا حثّ على مكارم الأخلاق، وباب فضيلة الأذان"، مع تلاوة سورة "يس"، ومجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة.

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