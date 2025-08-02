جيش الاحتلال يزعم أسر 3 من عناصر المقاومة الفلسطينية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن "3 عناصر من المقاومة الفلسطينية كانوا محاصرين في نفق تحت الأرض في بيت حانون استسلموا وسلموا أنفسهم لقوات الاحتلال".

جيش الاحتلال يزعم أسر 3 من عناصر المقاومة



وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي اليوم السبت في صفحته على "تلجرام": "قامت قوات لواء جفعاتي اليوم بالعمل في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة حيث تمكنت من رصد عدد من المقاومة وهم يخرجون من عين نفق في المنطقة، حيث سلموا أنفسهم للقوات، ليتم اعتقالهم فورا".



وقال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، اليوم السبت، إن هناك أصواتا مصممة على رؤية "إسرائيل الكبرى" من دون دولة فلسطينية مشيرا إلى معارضته ذلك.

وزير خارجية بريطانيا يعلق على الأصوات المنادية بـ"إسرائيل الكبرى"



وصف وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بأنها أعمال إجرامية غير قانونية مشددا على إدانتها مع السعي لفرض عقوبات عليها.



وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الجارديان" إن "اعتداءت المستوطنين أعمال إجرامية غير قانونية ندينها ونسعى إلى فرض عقوبات بشأنها"، لافتًا الى أن "إطلاق النار على المدنيين، وهم ينتظرون الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع ​غزة،​ أمر مقزز وعلى إسرائيل محاسبة المتورطين".

وأضاف لامي: "أرغب بزيارة قطاع غزة بمجرد التمكن من الدخول إليه، والاعتراف بدولة فلسطين ورقة لا يمكن لعبها إلا مرة واحدة، والوقت الحالي هو لوقف العنف"، مضيفا "نؤمن بأن حل الدولتين هو البديل الوحيد القابل للتطبيق".

واختتم قائلا: "هناك أصوات مصممة على رؤية إسرائيل الكبرى من دون دولة فلسطينية وأنا أعارضها".

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