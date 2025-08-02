السبت 02 أغسطس 2025
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تريند

بعد انتشار الحسابات المسيئة على مواقع التواصل، مختار جمعة يطالب بمعاقبة البلوجرز الخارجين عن القانون

وزير الأوقاف الأسبق
وزير الأوقاف الأسبق محمد مختار جمعة، فيتو

سقوط البلوجرز، طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الأسبق، بمحاسبة أصحاب الحسابات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من يخرجون عن القيم أو القانون ممن يطلق عليهم “المؤثرين” أو "البلوجرز"، مؤكدًا عدم مطالبته بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها يمكن أن تستخدم في الخير أو الشر. 

مختار جمعة يطالب بمعاقبة البلوجرز الخارجين عن القانون

كما عبر الدكتور محمد مختار جمعة عن رفضه لمن يطالبون الناس بتبني رؤيتهم الخاصة، ويرفضون الاختلاف مع هذه الرؤية، مؤكدًا أن المناقشة الموضوعية للآراء الموضوعية هي طريق الثراء الفكري.

 

معاقبة المسيئين على مواقع التواصل، فيتو
معاقبة المسيئين على مواقع التواصل، فيتو


وقال الدكتور محمد مختار جمعة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المسيئة: " لست مع القائلين بحجب بعض مواقع التواصل العامة فهي وسائل يمكن تكون خيرا أو شرا إنما أنا مع محاسبة من يخرج على القيم أو القانون بالحسم والقانون".

وعمن يجبرون الناس على تبني رؤيتهم، قال مختار جمعة: "أعجب لمن ينكرون على الناس في الأمور المحتملة للاختلاف ويريدون حملهم على رؤيتهم مع علمهم بأن المختلف فيه لا يُنكر على فاعله وقد تكون دغدغة عواطف العامة وراء ما يفعلون على حساب العلم والفقه".

المناقشة الموضوعية طريق لثراء الفكر

وأوضح وزير الأوقاف السابق أن "المناقشة الموضوعية للأراء العلمية هي السبيل القويم للثراء الفكري وليس كيل الاتهام أو السباب للأشخاص نريد أن نبني حوارا فكريا راقيا في الواقع وعبر مواقع التواصل بمعزل عن ثقافة "التريند" .


جدير بالذكر أن هناك العديد من الحسابات المسيئة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث يقوم أصحابها بالإساءة للمجتمع، بالتحريض على الأمور اللا أخلاقية، ما يؤدي لنشر الرذيلة في المجتمع، ويصيب المجتمع بحالة من الغضب نتيجة لانتهاك قيمه وأخلاقياته.  

البلوجرز قضية أخلاقية

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