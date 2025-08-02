بعد إصرار أكبر رؤساء العالم على الترشح مجددا، خبيرة: هذه الطريقة ستجبره على التنحي

تزايدت رود الأفعال الرافضة لقرار رئيس الكاميرون بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا، وهو أكبر رئيس دولة سنًا في العالم، بالترشح مرة أخرى ثامنة في أكتوبر؛ للاستمرار في حكمه الذي دام 43 عامًا.

جاء ذلك رغم الاتهامات التي تواجهها إدارة بيا بشأن الفساد والاختلاس وسوء الإدارة والفشل في معالجة التحديات الأمنية، إضافة إلى المخاوف بشأن صحته وقدرته على الحكم.

يذكر أن بيا لم يخسر أي انتخابات منذ توليه السلطة عام 1982، وإذا فاز بولاية أخرى مدتها سبع سنوات، فقد يظل رئيسًا حتى يبلغ من العمر 100 عام تقريبًا.

وقد تصاعدت الدعوات من داخل الكاميرون وخارجها له بالتنحي وإفساح المجال لقيادة جديدة في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

اللجوء للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

وتنصح الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذة الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، وخبيرة الشئون الأفريقية، المرشحين لرئاسة الكاميرون والمتضررين من لجوء الرئاسة الحالية لطرق ملتوية للاحتفاظ بالسلطة باللجوء إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمطالبة بمراقبة الانتخابات؛ ففي هذه الحالة لن تكون هناك فرصة للتزوير أو التلاعب، ومن المؤكد أن "بول بيا" سيكون مجبرا على التنحي أو الخروج تماما من العملية الانتخابية قسرا.

وتضيف، في تصريحات لـ"فيتو": أعتقد أنه ممكن يكون في هناك ميكانيزم عمل السلطات في القضاء الدولي، مثلا محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية بحيث يتقدم بعض الناخبين أو بعض المرشحين للعدل الدولية لاتهامه بتزوير العملية الانتخابية.

وتعليقا على إصرار الرئيس الكاميروني على الترشح للمرة الثامنة، تقول الدكتورة هبة البشبيشي: “هذا تأكيد على أنه يتم استخدام أساليب قانونية وتشريعية مهمة جدا وهي عملية الانتخابات في الوصول للسلطة والاستمرار فيها، والتمسك بالكرسي.. هذه أزمة واضحة في أفريقيا”.

وتضيف: "يبدو أننا بإزاء سفاح جديد يشبه السفاحين الذين كانوا في أفريقيا منذ فترة، مثل موسيفيني وعيدي أمين، وغيرهما.. فقد كان هناك رؤساء متمسكين بالسلطة بشكل هيستيري.. بس ده كان في بداية الحكم المنفرد في الستينات والسبعينات، كان فيه رؤساء أفارقة متمسكين بالسلطة.. لكن مع الوقت ابتدا ده يخف، وابتدا مفهوم الديمقراطية ينتشر، وأنا كمحللة سياسية بقول: لا ده مش مقبول".

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