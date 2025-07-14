عمره 92 عاما ويترشح لولاية رئاسية ثامنة، بويل بيا رئيسا للكاميرون حتى يحين الأجل

بول بيا، اسم رئيس اعتاد المتابع للشأن الأفريقي سماعه منذ عقود مضت، فهو وفق الأرقام الرسمية يعد أكبر رئيس دولة سنا في العالم، يما أنه يحكم الكاميرون منذ أربعة عقود ونيف.

بول بيا يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثامنة

واليوم أعلن بول بيا، رئيس الكاميرون، لترشحه لـ ولاية رئاسية ثامنة في أكتوبر المقبل، بهدف تمديد فترات حكمه الممتدة منذ 43 عاما مضت.

وقال بول بيا في منشور على منصة "أكس" تويتر سابقا الأحد الماضي: "اطمئنوا، تصميمي على خدمتكم يتناسب مع إلحاح التحديات التي نواجهها".

وأضاف بول بيا، أن قراره بالترشح لولاية ثامنة لرئاسة الكاميرون جاء بعد دعوات "كثيرة وملحة" من أشخاص من جميع أنحاء البلاد ومن أبناء بلاده في الخارج يدعونه للترشح.

نظام بول بيا يواجه انتقادات بشأن الفساد والفشل

ويواجه نظام بول بيا، انتقادات بشأن الفساد والاختلاس وسوء الإدارة والفشل في معالجة التحديات الأمنية، كما توجد مخاوف بشأن حالته الصحية وقدرته على الحكم، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير مطول عن سيرته الذاتية.

وأدى غياب بول بيا، عن المواطنين لأكثر من ستة أسابيع العام الماضي إلى تكهنات حول سلامته وانتشرت شائعات حينها حول وفاته.

وكان ترشحه لولاية ثامنة متوقعًا، لكن لم يؤكد رسميًا حتى منشور يوم الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يخسر بول بيا، أي انتخابات منذ توليه السلطة عام 1982، وإذا فاز بولاية أخرى مدتها سبع سنوات، فقد يظل رئيسًا حتى يبلغ من العمر 100 عام تقريبًا.

بول بيا رئيس الكاميرون، فيتو

ويأتي ترشح بول بيا، في أعقاب انفصال سياسي حديث عن حلفائه الرئيسيين من المناطق الشمالية، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في المساعدة في تأمين الأصوات في الانتخابات السابقة في ذلك الجزء من البلاد.

وانسحب اثنان من هؤلاء الحلفاء، وهما الوزير البارز عيسى تشيروما بكاري، ورئيس الوزراء السابق بيلو بوبا مايغاري، مؤخرًا من الائتلاف الحاكم وأعلنا بشكل منفصل عن خططهما للترشح في الانتخابات.

والشهر الماضي، أخبر تشيروما إدارة بول بيا التي ينتمي إليها أنها "كسرت" ثقة الجمهور وأنه سينتقل إلى حزب منافس.

أيضا أعلنت العديد من شخصيات المعارضة، بمن فيهم موريس كامتو، الذي جاء في المرتبة الثانية في التصويت في انتخابات عام 2018، بالإضافة إلى جوشوا أوسيه، وأكيري مونا، وكابرال ليبي، ترشحهم.

وبالرغم من ذلك، دعا أعضاء حركة الشعب الديمقراطية الكاميرونية الحاكمة، وغيرهم من المؤيدين، علنًا منذ العام الماضي، بيا إلى الترشح لولاية أخرى. وكان بيا بالفعل المرشح الفعلي بصفته زعيمًا للحزب.

ألغى بول بيا، القيود على فترات الرئاسة في عام 2008، مما مكّنه من الترشح للرئاسة لأجل غير مسمى.

وفاز في انتخابات عام 2018 بأكثر من 71٪ من الأصوات، على الرغم من أن جماعات المعارضة اتهمت العملية الانتخابية بمخالفات واسعة النطاق.

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